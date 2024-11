Vraag warmtepompen zakt in door lagere gasprijs en kabinetsbeleid

HEERHUGOWAARD (ANP) - De vraag naar warmtepompen is dit jaar flink ingezakt door de lagere gasprijzen en het nieuwe beleid van de overheid. Na het recordjaar 2023 waarin 154.000 warmtepompen werden verkocht, zakt de verkoop in 2024 naar verwachting in naar 103.000, meldt onderzoeksbureau Dutch New Energy Research (DNER) in het nieuwe Nationaal Warmtepomp Trendrapport.

Recordhoge aardgasprijzen stuwden de verkoop van warmtepompen in voorgaande jaren nog tot grote hoogte. Door de forse daling van de aardgasprijzen is de verkoop van warmtepompen vanaf eind 2023 echter sterk teruggelopen. In 2024 zullen er slechts 98.000 warmtepompen in huishoudens worden geïnstalleerd, 35 procent minder dan vorig jaar. Het aantal verkochte grote warmtepompsystemen groeit naar verwachting dit jaar nog wel met 8 procent naar 5000.

Een stevig herstel van de vraag naar warmtepompen zit er volgens DNER de komende jaren ook niet in. Dat komt doordat het kabinet-Schoof vanaf 2026 de verplichting schrapt om bij vervanging van de cv-ketel een hybride warmtepomp te nemen. Ook wordt de subsidie op warmtepompen vanaf 1 januari 2025 aanzienlijk ingekort.

Overheidsdoelstelling

Met het huidige beleid en de huidige marktomstandigheden zal de verkoop van warmtepompen volgens DNER de komende jaren niet verder stijgen dan 125.000 per jaar. Hierdoor verdwijnt de overheidsdoelstelling van 1 miljoen hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving in 2030 uit zicht. Zelfs wanneer de komende jaren alle verkochte warmtepompen hybride systemen zouden zijn, dan nog wordt dat doel niet gehaald.

Volgens voorzitter Frank Agterberg van de Vereniging Warmtepompen heeft de sector de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. De aanhoudende krimp in de markt voor woningen en het gebrek aan substantiële groei noopt bedrijven nu hun productie- en installatiecapaciteit weer af te bouwen. Om de verduurzaming op snelheid te houden, is het volgens voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland dan ook belangrijk dat het kabinet de toepassing van warmtepompen blijft stimuleren.