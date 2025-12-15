Kallas: als Donbas en Oekraïne vallen, volgen andere regio's

BRUSSEL (ANP) - Veiligheidsgaranties voor Oekraïne zijn van cruciaal belang voor zowel Oekraïne als de rest van Europa, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag. Het gaat wat haar betreft om troepen en militaire capaciteit, zodat Oekraïne in staat is zichzelf te verdedigen. Als de Russen de Donbas in handen krijgen, "is het fort gevallen en gaan ze door met het innemen van heel Oekraïne. En als Oekraïne valt, zijn andere regio's in gevaar", zei Kallas bij aankomst in Brussel.

Daar bespreken de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag de situatie in Oekraïne.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vorige week aangegeven als compromis bereid te zijn af te zien van toetreding tot de NAVO als zijn land in ruil daarvoor Amerikaanse en Europese veiligheidsgaranties krijgt. Kallas snapt dat. "Landen willen lid worden van de NAVO omdat ze niet willen dat Rusland hen binnenvalt of aanvalt."

De veiligheidsgaranties moeten "tastbaar" zijn, geen documenten of beloftes, benadrukte Kallas.