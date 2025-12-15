ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kallas: als Donbas en Oekraïne vallen, volgen andere regio's

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 8:25
anp151225067 1
BRUSSEL (ANP) - Veiligheidsgaranties voor Oekraïne zijn van cruciaal belang voor zowel Oekraïne als de rest van Europa, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag. Het gaat wat haar betreft om troepen en militaire capaciteit, zodat Oekraïne in staat is zichzelf te verdedigen. Als de Russen de Donbas in handen krijgen, "is het fort gevallen en gaan ze door met het innemen van heel Oekraïne. En als Oekraïne valt, zijn andere regio's in gevaar", zei Kallas bij aankomst in Brussel.
Daar bespreken de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag de situatie in Oekraïne.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vorige week aangegeven als compromis bereid te zijn af te zien van toetreding tot de NAVO als zijn land in ruil daarvoor Amerikaanse en Europese veiligheidsgaranties krijgt. Kallas snapt dat. "Landen willen lid worden van de NAVO omdat ze niet willen dat Rusland hen binnenvalt of aanvalt."
De veiligheidsgaranties moeten "tastbaar" zijn, geen documenten of beloftes, benadrukte Kallas.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

ANP-483506418

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

ANP-324889424

Typefoutje? Lelystedeling koopt 'per ongeluk' Hoofddorps Spookhotel voor 23 miljoen

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

Loading