VS beperkt leveringen chipapparatuur aan China, zeggen bronnen

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft vorige week meerdere chipapparatuurbedrijven opgedragen om bepaalde leveringen aan de grote Chinese chipmaker Hua Hong stop te zetten. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters.

Volgens de bronnen heeft het ministerie brieven gestuurd naar Amerikaanse chipmachinefabrikanten zoals Lam Research, Applied Materials en KLA, die allemaal veel zaken doen in China. Daarin staan nieuwe beperkingen op de levering van apparatuur en andere materialen aan fabrieken van Hua Hong.

Dit Chinese bedrijf ontwikkelde geavanceerde chiptechnologieën die kunnen worden gebruikt voor de productie van AI-chips, een belangrijke stap in de poging van Beijing om technologisch zelfvoorzienend te worden. Washington beperkt al jaren de export van chipapparatuur naar Chinese fabrieken die geavanceerde chips produceren. Dit maakt deel uit van een strategie om de Amerikaanse technologische voorsprong op het gebied van AI- en andere geavanceerde chips te beschermen.