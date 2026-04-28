ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS beperkt leveringen chipapparatuur aan China, zeggen bronnen

Economie
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 19:32
anp280426159 1
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft vorige week meerdere chipapparatuurbedrijven opgedragen om bepaalde leveringen aan de grote Chinese chipmaker Hua Hong stop te zetten. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters.
Volgens de bronnen heeft het ministerie brieven gestuurd naar Amerikaanse chipmachinefabrikanten zoals Lam Research, Applied Materials en KLA, die allemaal veel zaken doen in China. Daarin staan nieuwe beperkingen op de levering van apparatuur en andere materialen aan fabrieken van Hua Hong.
Dit Chinese bedrijf ontwikkelde geavanceerde chiptechnologieën die kunnen worden gebruikt voor de productie van AI-chips, een belangrijke stap in de poging van Beijing om technologisch zelfvoorzienend te worden. Washington beperkt al jaren de export van chipapparatuur naar Chinese fabrieken die geavanceerde chips produceren. Dit maakt deel uit van een strategie om de Amerikaanse technologische voorsprong op het gebied van AI- en andere geavanceerde chips te beschermen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2520032079

2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moet stellen

anp 457636186

Waarom is de Turkse supermarkt zo veel goedkoper dan een Nederlandse keten?

European-GDPs-in-2026_WEB-1

De Europese economie van 32 biljoen dollar, per land.

trump-mug-1024x569

Ze stemden MAGA, nu willen ze weg

cda stelt partij orban in evp ter discussie1551398903

Radicaalrechts gaat er met het geld vandoor in Hongarije: 'oligarchen' van Orbán met vliegtuigen vol cash richting Dubai

troops-tell-body-pits-unarmed-1061781627

Russische soldaten eten kameraden op door acute voedselnood aan frontlinie

Loading