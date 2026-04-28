ChipSoft: alle door hackers gestolen data vernietigd

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 19:30
DEN HAAG (ANP) - De patiëntengegevens die zijn gestolen bij de hack bij softwareleverancier ChipSoft zijn nergens gepubliceerd en de gegevens zijn inmiddels vernietigd. Dat meldt het bedrijf in een verklaring op de eigen website.
De hack bij ChipSoft werd eerder deze maand bekend. Daarbij werden patiëntgegevens gestolen, waaronder medische data. Getroffen instellingen waren onder andere revalidatiecentra en huisartsenpraktijken.
Deze gestolen gegevens zijn volgens het bedrijf nu vernietigd. "Onze cybersecurity-experts hebben bevestigd dat deze vernietiging op technisch juiste wijze heeft plaatsgevonden", staat in de verklaring. Of er geld aan de hackers is betaald, meldt ChipSoft er niet bij.
