Meer dan 100 meldingen bij NVWA over teruggeroepen babyvoeding

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 13:07
anp180226108 1
UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft inmiddels meer dan honderd meldingen gekregen over teruggeroepen babyvoeding. Daarmee lijkt het aantal ouders op te lopen van wie een kind ziek is geworden en die een link vermoeden met de gedronken voeding.
Nestlé heeft in tientallen landen, onder meer Nederland, babyvoeding teruggeroepen om de mogelijke aanwezigheid van cereulide. Die giftige stof kan leiden tot braken en diarree. Ook Danone en Lactalis haalden babymelk uit de schappen.
Bij de NVWA kwamen tot nu toe 125 meldingen binnen over teruggeroepen voeding en 26 over overige voeding. Eerder sprak de NVWA nog van tientallen meldingen. Er lopen ook verschillende onderzoeken. De NVWA is met name geïnteresseerd in ziektemeldingen waarbij niet-teruggeroepen voeding wordt genoemd.
Een woordvoerder van de NVWA kan niet zeggen wat de mogelijke vervolgstappen zijn. "Daar is nu nog geen uitspraak over te doen, omdat dit zal afhangen van de constateringen."
