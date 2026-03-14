VS: eerste olie uit noodreserves komt volgende week op de markt

WASHINGTON (ANP/RTR) - De eerste olie uit de Amerikaanse strategische voorraden zal tegen het einde van volgende week op de markt komen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Energie gezegd. De Verenigde Staten geven in totaal 172 miljoen vaten vrij uit die noodreserves om zo de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten te drukken.

Volgens het ministerie gaat het in eerste instantie om 86 miljoen vaten die op de markt worden gebracht. Oliemaatschappijen krijgen die vaten dan in de vorm van een lening om te kunnen raffineren. Later zullen de bedrijven die lening dan weer aflossen door een vergelijkbare hoeveelheid terug te geven aan de overheid. Daarbij worden dan extra vaten geleverd als een premie.

Vorige week werd bekend dat de 32 leden van het Internationaal Energieagentschap (IEA), waaronder de VS, gezamenlijk 400 miljoen vaten op de markt brengen in een gecoördineerde actie. Nederland is goed voor 5,4 miljoen vaten (van 159 liter).