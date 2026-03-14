Kamerleden verafschuwen aanslag op Joodse school in Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - "Wat een laffe intimidatie", reageert D66-fractievoorzitter Jan Paternotte via X op de aanslag op een Joodse school in Amsterdam. Ook andere Kamerleden spreken hun afschuw uit over de explosie die heeft plaatsgevonden in de nacht van vrijdag op zaterdag. "Dit is niet een gerichte aanslag op een gebouw, maar op de veiligheid van de hele Joodse gemeenschap", schrijft Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA.

Politici van links tot rechts spreken van een antisemitische daad en roepen op tot actie. Ze noemen ook de brandstichting bij een synagoge in Rotterdam een dag eerder.

"Onze Joodse gemeenschap voelt opnieuw de haat en dreiging van terreur", reageert Mirjam Bikker van de ChristenUnie. "Antisemitisme is een gif dat we moeten blijven bestrijden", aldus CDA-leider Henri Bontenbal. "Van gebedshuizen en religieuze scholen blijf je af", stelt Stephan van Baarle van DENK. "Een school. Explosie bij een school. Sta daar even bij stil. Intens laf", reageert VVD-leider en vicepremier Dilan Yeşilgöz.

Kabinet en justitie

"'De geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt wel', en dit is een buitengewoon beklemmende echo van een sinistere tijd niet zo lang geleden", reageert Annabel Nanninga van JA21.

Ook klinkt herhaaldelijk de roep om een kordate reactie van het kabinet en justitie. "Sterkte voor de Joodse gemeenschap en ik mag hopen dat de dader hiervoor gepakt en keihard wordt aangepakt door Justitie", twittert Caroline van der Plas (BBB) erover. SGP-leider Chris Stoffer schrijft: "Joodse Nederlanders moeten zich net als iedereen veilig weten in ons land. Dat dit keer op keer niet het geval is, vergt stevige actie van kabinet en OM."