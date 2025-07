Farmaciet Eli Lilly liegt over obesitasmedicijn Mounjaro

Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Eli Lilly is in Nederland streng berispt vanwege het verspreiden van misleidende, overdreven en suggestieve informatie over zijn obesitasmedicijn Mounjaro. Een onafhankelijke commissie die toezicht houdt op farmareclame concludeerde dat Eli Lilly met vijf reclame-uitingen over de schreef is gegaan. Zo werd in een advertentie beweerd dat Mounjaro effectiever zou zijn dan concurrent Ozempic , terwijl dit volgens de commissie "niet-wetenschappelijk juist" en dus misleidend is. Ook het uitdelen van meetlinten en het verspreiden van brochures met promotionele verwijzingen naar Mounjaro vielen onder deze overtredingen.