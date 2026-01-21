VS-handelsdeal officieel in ijskast gezet door EU-parlement

De handelscommissie van het Europees Parlement zet een stemming over delen van de handelsdeal tussen de VS en de EU officieel in de ijskast. Dat laat Europarlementariër en rapporteur namens de handelscommissie Bernd Lange woensdag weten.

Eerder was al bekend dat een meerderheid van het parlement voorstander was van het stopzetten van de stemming over de handelsdeal vanwege bedreigingen richting Groenland en tarieven van de VS.

In augustus deed de Europese Commissie concrete voorstellen voor het afschaffen van de importtarieven voor Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Die stemming is nu uitgesteld tot er duidelijkheid is over Groenland of de VS stoppen met "hun bedreigingen", stelt Lange.

Een meerderheid van het parlement is ook voor het activeren van het antidwanginstrument tegen de VS, een zogeheten handelsbazooka. Lange meldt dat de handelscommissie daar maandag verder over praat.