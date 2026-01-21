Parlement: EU moet noodplannen maken als VS troepen terugtrekken

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Unie moet noodplannen maken om voorbereid te zijn op een eventuele terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa, zo wil het Europees Parlement. Zo moeten concrete afspraken worden gemaakt over hoe lidstaten elkaar te hulp schieten als een EU-lidstaat militair wordt bedreigd. Hiertoe moet artikel 42.7 van het Europees Verdrag worden aangescherpt. Daarnaast moet een EU-troepenmacht worden gevormd.

Ook moeten de defensie-uitgaven in de lidstaten omhoog en beter worden gecoördineerd, staat in de gezamenlijke verklaring die het parlement woensdag heeft aangenomen.

Het parlement erkent de cruciale rol van de NAVO en de VS als belangrijkste bondgenoot van Europa, maar waarschuwt tegelijkertijd voor de "toenemende onvoorspelbaarheid en het isolationisme in het buitenlandse beleid van de VS".