ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Parlement: EU moet noodplannen maken als VS troepen terugtrekken

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 16:31
anp210126172 1
STRAATSBURG (ANP) - De Europese Unie moet noodplannen maken om voorbereid te zijn op een eventuele terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa, zo wil het Europees Parlement. Zo moeten concrete afspraken worden gemaakt over hoe lidstaten elkaar te hulp schieten als een EU-lidstaat militair wordt bedreigd. Hiertoe moet artikel 42.7 van het Europees Verdrag worden aangescherpt. Daarnaast moet een EU-troepenmacht worden gevormd.
Ook moeten de defensie-uitgaven in de lidstaten omhoog en beter worden gecoördineerd, staat in de gezamenlijke verklaring die het parlement woensdag heeft aangenomen.
Het parlement erkent de cruciale rol van de NAVO en de VS als belangrijkste bondgenoot van Europa, maar waarschuwt tegelijkertijd voor de "toenemende onvoorspelbaarheid en het isolationisme in het buitenlandse beleid van de VS".
loading

POPULAIR NIEUWS

FSF113_1

Deze twee alledaagse etenswaren vergroten je kans op kanker, waarschuwen oncologen

195647-4

Beste lippenstiften volgens Bild: betaalbare winnaar met luxe prestaties

ai2html-graphic-desktop.dc90fdf7

Republikeinen komen eindelijk in opstand tegen Trumps Groenland‑droom

IMG_3883-rotated

Hotels verwijderen badkamerdeuren en gasten vinden dat niet fijn

anp 473400277

Tips van een ex-dief: Wat moet je doen als iemand bij je inbreekt?

ANP-307829661

Hoe weet je of je moet doorgaan of stoppen? Drie signalen

Loading