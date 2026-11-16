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Hongkong introduceert AI-surveillance in publieke ruimte

Samenleving
door anp
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HONGKONG (ANP/AFP) - In Hongkong wordt de camerabewaking in de publieke ruimte vanaf vandaag aangevuld met AI-gezichtsherkenning, eufemistisch SmartView genoemd.
Sinds 2024 zijn al circa 5000 gesloten camerasystemen met de functionaliteiten geïnstalleerd in Hongkong. Nu wordt dit dus uitgebreid naar de publieke ruimte. Tegen 2028 moet het aantal camera's in de publieke ruimte worden uitgebreid tot 60.000, om zo de hele stad te bestrijken.
De officiële lijn is dat dit hulpmiddel moet dienen als veiligheidsgarantie voor "burgers die de wet respecteren", al klinkt breed kritiek. De autoriteiten claimen echter dat de AI-functionaliteiten al hebben geleid tot bijna 3000 arrestaties. Meerdere organisaties zijn uiterst kritisch. Zo wordt gewaarschuwd voor de gevaren van geautomatiseerde censuur en het preventief onderdrukken van dissidente geluiden.
De Europese Unie verbood in 2024 het realtime monitoren van biometrische gegevens in de publieke ruimte door de ordediensten, enkele uitzonderingen daargelaten.
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