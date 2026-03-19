Judoka Steenhuis beëindigt carrière

Sport
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 18:54
NIEUWEGEIN (ANP) - Judoka Guusje Steenhuis (33) heeft besloten haar carrière te beëindigen. Dat hebben TeamNL Judo en Steenhuis via Instagram bekendgemaakt. "Het was fantastisch en het is goed zo", zegt de judoka in het bericht.
Steenhuis kwam uit in de categorie tot 78 kilogram. Daarin behaalde ze op de wereldkampioenschappen een zilveren en twee bronzen medailles en leverde ze in 2023 een bijdrage aan de bronzen teammedaille. Ze haalde vier keer de finale op de Europese kampioenschappen, maar verloor die vier keer. Op de Olympische Spelen kwam ze in twee deelnames niet verder dan een zevende plaats.
"We zijn haar ontzettend dankbaar voor alles wat ze heeft betekend voor het judo", schrijft TeamNL Judo over haar. De nationale judoselectie is lovend over haar "onmisbare rol in het historische teambrons in 2023". Tegen de NOS zegt Steenhuis dat ze zich gaat richten op haar carrière als fysiotherapeut.
