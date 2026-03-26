VS schrappen bank en potasbedrijven uit Belarus van sanctielijst

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben sancties opgeheven voor een aantal bedrijven uit Belarus, waaronder grote producenten van de voor kunstmest belangrijke grondstof potas. Daarnaast geeft het Amerikaanse ministerie van Financiën toestemming om weer zaken te doen met de Belarussische staatsbank Belinvestbank. De bedrijven belandden eerder op de Amerikaanse sanctielijst vanwege de steun van Belarus aan de Russische inval in Oekraïne.

Onder andere Belaruskali verdwijnt van de sanctielijst. Het staatsbedrijf stond voor het uitbreken van de Oekraïne-oorlog bekend als een van 's werelds grootste producenten van potas. Daarnaast heffen de VS sancties op voor de potasproducenten BPC en dochterbedrijf Agrorozkvit. In december verlichtte de Amerikaanse regering de sancties voor die drie bedrijven al, na de vrijlating van politieke gevangenen door Belarus.

De EU verbood na de Russische inval in Oekraïne ook de import van potas uit Belarus. Dat handelsembargo is vooralsnog van kracht.

Het einde van de sancties voor de potasbedrijven komt op een moment dat de wereldwijde kunstmestprijzen hard zijn gestegen door de Iranoorlog. Ongeveer een derde van alle via zee verhandelde kunstmest wordt normaal gesproken via de Straat van Hormuz vervoerd, maar Iran heeft die zo goed als afgesloten. De schaarste aan meststoffen komt op een erg ongelegen moment. De lente is juist de periode voor boeren om te zaaien en te planten, waarbij kunstmest nodig is.