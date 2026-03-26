Norris gelooft in veerkracht McLaren: we worden weer de beste

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 17:28
anp260326181 1
SUZUKA (ANP) - Lando Norris gelooft dat McLaren dit jaar nog de beste auto van alle teams in de Formule 1 kan bouwen. Dat zei de regerend wereldkampioen tijdens een persconferentie voorafgaand aan de Grote Prijs van Japan. "We moeten geduld hebben, maar ik heb veel vertrouwen in het team. Onze auto heeft veel potentie."
McLaren beleeft een moeizame start van het seizoen, een gevolg van de nieuwe technische regels. Norris en teamgenoot Oscar Piastri konden door problemen met de batterij allebei niet van start in de Grote Prijs van China. "Dat was pijnlijk, vooral ook omdat we er helemaal geen controle over hadden. Het was voor het hele team een zware klap, maar tegelijkertijd leren we ervan. McLaren is in staat de auto zodanig te verbeteren dat we dit jaar weer races gaan winnen", aldus Norris.
De Britse coureur refereerde aan het seizoen 2024. "Ik weet niet meer precies hoeveel punten we achterstonden op Mercedes, Red Bull en Ferrari, maar ik denk dat het meer dan 150 punten waren. Toch slaagden we erin terug te komen en het constructeurskampioenschap te winnen."
