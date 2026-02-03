ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS sluiten deze week tot 11 grote deals over zeldzame aardmetalen

Economie
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 20:26
anp030226208 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten gaan deze week tot elf nieuwe handelsakkoorden over zeldzame aardmetalen aankondigen, zei de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum.
Hij verwees dinsdag tijdens een conferentie naar eerdere handelsdeals die president Donald Trump sloot met Japan, Australië en Zuid-Korea. Maandag werd bekend dat de Trump-regering werkt aan een miljardenfonds om strategische aardmetalen op te slaan en bedrijven minder afhankelijk te maken van landen als China.
Strategische mineralen als gallium en kobalt zijn onder meer belangrijk voor de productie van iPhones, batterijen en vliegtuigmotoren.
De Europese Rekenkamer uitte maandag scherpe kritiek op het grondstoffenbeleid van de EU en waarschuwde dat Europa de doelen voor het winnen en produceren van kritieke grondstoffen niet haalt. Volgens de instantie blijft de EU te sterk afhankelijk van een handvol niet-EU-landen voor de levering van deze grondstoffen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

Loading