VS sluiten deze week tot 11 grote deals over zeldzame aardmetalen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten gaan deze week tot elf nieuwe handelsakkoorden over zeldzame aardmetalen aankondigen, zei de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum.

Hij verwees dinsdag tijdens een conferentie naar eerdere handelsdeals die president Donald Trump sloot met Japan, Australië en Zuid-Korea. Maandag werd bekend dat de Trump-regering werkt aan een miljardenfonds om strategische aardmetalen op te slaan en bedrijven minder afhankelijk te maken van landen als China.

Strategische mineralen als gallium en kobalt zijn onder meer belangrijk voor de productie van iPhones, batterijen en vliegtuigmotoren.

De Europese Rekenkamer uitte maandag scherpe kritiek op het grondstoffenbeleid van de EU en waarschuwde dat Europa de doelen voor het winnen en produceren van kritieke grondstoffen niet haalt. Volgens de instantie blijft de EU te sterk afhankelijk van een handvol niet-EU-landen voor de levering van deze grondstoffen.