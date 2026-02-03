Musk wil datacenters in de ruimte en is van plan om daarom een miljoen extra satellieten te lanceren

Elon Musk maakt met de aangekondigde overname van AI-bedrijf xAI door zijn ruimtevaartreus SpaceX duidelijk waar zijn ambities liggen: AI in de ruimte.

De deal, goed voor een duizelingwekkende 250 miljard dollar, lijkt op het eerste gezicht vreemd. SpaceX is winstgevend en dominant in zijn sector, terwijl xAI, waar onder meer platform X en chatbot Grok onder vallen, diep in het rood staat en recent nog negatief in het nieuws kwam. Toch past de fusie naadloos in Musks langetermijndenken.

Volgens de miljardair nadert de aarde een fysieke limiet. De explosieve groei van AI vraagt om steeds meer rekenkracht, energie en ruimte. Zijn oplossing: datacenters buiten de dampkring. In een toelichting stelde Musk dat het binnen enkele jaren goedkoper kan zijn om AI-capaciteit in een baan om de aarde op te wekken dan op land.

Die visie wordt niet door iedereen gedeeld. Veel analisten waarschuwen dat de huidige AI-hype kenmerken heeft van een zeepbel. Tegelijkertijd is Musk niet de enige die omhoog kijkt: ook Google flirt met het idee van ruimtedatacenters.

SpaceX zette de theorie al om in actie. Het bedrijf vroeg bij de Federal Communications Commission toestemming aan voor de lancering van maar liefst één miljoen satellieten die als zwevende datacenters moeten dienen. In combinatie met Starlink kan SpaceX zo wereldwijd AI-diensten aanbieden, terwijl het megaproject Starship verzekerd is van nieuwe klanten.

Critici wijzen op de risico’s: volle banen rond de aarde, botsingsgevaar en torenhoge kosten. Musk zelf blijft onverstoorbaar. In ouderwets grootse bewoordingen schetst hij een toekomst waarin superintelligente AI, gevoed vanuit de ruimte, de mensheid helpt om zich te verspreiden tot op de maan, Mars en verder.