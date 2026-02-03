Witte Huis-woordvoerder: gesprekken met Iran gaan door

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De voorgenomen gesprekken tussen de VS en Iran deze week gaan door. Dat zegt Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt. De twee landen, waartussen de spanningen de voorbije weken flink zijn opgelopen, treffen elkaar volgens planning vrijdag in Istanbul.

Eerder op dinsdag werd bekend dat de VS een Iraanse Shahed-drone hadden neergeschoten, die volgens het militaire commando in de regio zou zijn afgevlogen op de USS Lincoln. Vanaf dat schip steeg een F-35 op die het onbemande toestel "uit zelfverdediging" onschadelijk maakte. Leavitt bevestigde desgevraagd tegenover Fox News dat de drone was neergeschoten.

In Istanbul willen de Verenigde Staten onder meer de nucleaire ambities van Teheran bespreken. Voordat het drone-incident bekend werd, klonken al geluiden dat Iran die ontmoeting zou willen verplaatsen naar Oman. Onduidelijk is of het Witte Huis daarmee heeft ingestemd.