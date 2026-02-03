ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Witte Huis-woordvoerder: gesprekken met Iran gaan door

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 20:23
anp030226206 1
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De voorgenomen gesprekken tussen de VS en Iran deze week gaan door. Dat zegt Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt. De twee landen, waartussen de spanningen de voorbije weken flink zijn opgelopen, treffen elkaar volgens planning vrijdag in Istanbul.
Eerder op dinsdag werd bekend dat de VS een Iraanse Shahed-drone hadden neergeschoten, die volgens het militaire commando in de regio zou zijn afgevlogen op de USS Lincoln. Vanaf dat schip steeg een F-35 op die het onbemande toestel "uit zelfverdediging" onschadelijk maakte. Leavitt bevestigde desgevraagd tegenover Fox News dat de drone was neergeschoten.
In Istanbul willen de Verenigde Staten onder meer de nucleaire ambities van Teheran bespreken. Voordat het drone-incident bekend werd, klonken al geluiden dat Iran die ontmoeting zou willen verplaatsen naar Oman. Onduidelijk is of het Witte Huis daarmee heeft ingestemd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading