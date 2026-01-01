VS stellen hogere importheffingen op meubilair een jaar uit

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de hogere importheffingen op meubilair en keuken- en badkamerkastjes met een jaar uitgesteld. De extra invoerbelasting zou met ingang van het nieuwe jaar van kracht zijn, maar wordt nu vooruitgeschoven naar 1 januari 2027, maakte het Witte Huis bekend.

Eerder dit jaar voerde de regering-Trump een extra importheffing van 25 procent in voor de producten, omdat de import van houtproducten een gevaar zou zijn voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Het tarief voor gestoffeerde houten producten zou op donderdag naar 30 procent stijgen en voor keuken- en badkamerkastjes naar 50 procent, maar dat is nu uitgesteld. De Amerikaanse regering stelt "productieve gesprekken" te voeren met handelspartners over de import van houtproducten.