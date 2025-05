VS verlagen importheffingen op kleine Chinese pakketjes

HONGKONG (ANP/RTR) - De Verenigde Staten gaan de invoerheffingen op kleinere pakketjes uit China verlagen, meldt het Witte Huis. Dit is opnieuw een stap die de handelsspanningen tussen de twee economische grootmachten moet verminderen.

Pakketten tot 800 dollar uit China en Hongkong waren eerder vrijgesteld van heffingen, maar zijn sinds begin mei belast met een speciaal tarief van 120 procent van de productwaarde of een minimumbedrag van 100 dollar per poststuk. Dat tarief wordt vanaf 14 mei verlaagd naar 54 procent, het vaste bedrag van 100 dollar blijft.

Door de vrijstelling konden sommige pakketten voorheen belastingvrij en met minimale controles de VS binnenkomen. Het aantal zendingen via die route steeg de afgelopen jaren hard, waarbij het gros kwam van fastfashionwebwinkels als Temu en Shein. President Donald Trump kondigde in februari aan een einde te maken aan de vrijstelling.