VS verlengen ontheffing op Russische en Iraanse olie niet

Economie
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 21:03
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Amerikaanse regering gaat het opschorten van sancties op Iraanse en Russische olie niet verlengen. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent woensdag. Eerder stond de VS de verkoop van Iraanse en Russische olie die al aan boord van schepen was geladen tijdelijk toe om de stijging van de olieprijzen tegen te gaan.
De ontheffing voor Russische olie is zaterdag verlopen en die van Iraanse olie vervalt zondag. Verschillende Aziatische landen, waaronder India en de Filipijnen, hadden aan de VS gevraagd de ontheffing van Russische olie te verlengen. Dat was zonder resultaat. Landen in Azië zijn voor olie voor een groot deel afhankelijk van import.
De olieprijzen zijn flink opgelopen sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten en de Straat van Hormuz vrijwel is geblokkeerd door Iran. Nu de VS de belangrijke zeestraat ook blokkeren, is de verwachting dat er nog minder schepen met olie erdoorheen gaan.
