VS versoepelen oliesancties Venezuela voor wereldwijde verkoop

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 20:12

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten versoepelen "selectief" de oliesancties om de wereldwijde verkoop mogelijk te maken. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Energie woensdag. Het is niet duidelijk om welke sancties het precies gaat.
Het besluit maakt volgens het Amerikaanse ministerie onderdeel uit van een energiedeal met Venezuela. Daarbij willen de VS de controle hebben over de verkoop van Venezolaanse olie. Zo worden alle opbrengsten uit de verkoop van olie en olieproducten eerst gestort op door de VS gecontroleerde bankrekeningen bij wereldwijd erkende banken "om de legitimiteit en integriteit van de uiteindelijke verdeling van de opbrengsten te garanderen".
De olieverkopen beginnen meteen en gaan voor onbepaalde tijd door, staat in de verklaring. Het zou naar verwachting gaan om een totaalaantal van 30 tot 50 miljoen vaten.
Eerder woensdag meldden ingewijden aan de Amerikaanse zakenzender CNBC dat Venezuela olie blijft leveren aan de VS en dat Amerikaanse sancties worden afgebouwd.
