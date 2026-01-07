Wall Street sluit gemengd na bereiken van nieuwe recordstanden

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. Beleggers op Wall Street leken een pas op de plaats te maken. Dinsdag sloten de Dow-Jonesindex en de S&P 500-index nog op nieuwe recordslotstanden.

De Dow-Jones sloot een dag later 0,9 procent lager op 48.996,08 punten. Dinsdag eindigde de Dow-Jones voor het eerst boven de 49.000 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,3 procent op 6920,93 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent naar 23.584,28 punten.

Beleggers keken woensdag onder meer naar de ontwikkelingen tussen de Verenigde Staten en Venezuela. Het Amerikaanse ministerie van Energie maakte bekend de sancties op Venezolaanse olie te versoepelen om de wereldwijde verkoop mogelijk te maken. Ook halen de VS naar verwachting 30 tot 50 miljoen olievaten uit Venezuela voor verkoop.