Axios: Trump wees aanbod Poetin af over Iraans verrijkt uranium

WASHINGTON (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft de Verenigde Staten voorgesteld het verrijkte uranium van Iran naar zijn land over te brengen. Dat had deel kunnen uitmaken van een deal om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen, schrijft nieuwssite Axios. De Amerikaanse president Donald Trump zou het aanbod hebben afgeslagen.

Poetin belde maandag met Trump en zou het voorstel toen hebben gedaan. De Russische leider zou ook met andere ideeën zijn gekomen om een einde te maken aan het conflict, dat al zo'n twee weken gaande is. "Dit is niet de eerste keer dat het werd aangeboden. Het is niet geaccepteerd. De positie van de VS is dat we willen zien dat het uranium veilig wordt gesteld", zegt een Amerikaanse bron tegen Axios.

Het voorstel van kernmacht Rusland had het mogelijk kunnen maken het uranium uit Iran te halen zonder troepen te sturen. Voorkomen dat Iran met hoogverrijkt uranium een kernwapen kan maken, wordt door de VS genoemd als een van de oorlogsdoelen.