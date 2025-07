Weg vrij voor nieuwe Rusland-sancties EU na zwichten Slowakije

BRATISLAVA/BRUSSEL (ANP) - Het laatste obstakel voor nieuwe strafmaatregelen van de Europese Unie tegen Rusland is weggenomen. Slowakije blokkeert niet langer het nieuwe sanctiepakket waaraan de EU al weken werkt, heeft het land laten weten.

Het is verstandiger het verzet tegen de sancties nu te laten varen, zei de Slowaakse premier Robert Fico in een filmpje op Facebook. Slowakije stond alleen. Fico wilde pas instemmen als Brussel concessies zou doen aan een ander EU-plan om een einde te maken aan de import van Russisch aardgas. Dat plan zou Slowakije, dat nog erg afhankelijk is van zulk gas, volgens Fico te hard raken. Maar hij neemt nu genoegen met een geruststellende brief van de Europese Commissie.

De EU-lidstaten stemmen na de draai van het relatief Ruslandgezinde Slowakije naar verwachting vrijdagochtend in met het nieuwe, inmiddels achttiende sanctiepakket. Donderdag had Malta zijn bezwaren al ingeslikt.