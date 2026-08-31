VS willen dat G20-landen handelsrelatie met China herzien

ASHEVILLE (ANP) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent wil de G20-landen vragen hun handelsvoorwaarden met China te herzien. In een interview voorafgaand aan een bijeenkomst van ministers van Financiën van de groep van grote economieën in de staat North Carolina zei Bessent dat de huidige golf aan export vanuit China onhoudbaar is, zelfs al verbetert de Amerikaanse directe handelspositie met China "in rap tempo".

"De wereld kan geen China hebben met een handelsoverschot van 1,2 biljoen dollar", vertelde Bessent aan persbureau Reuters. "De rest van de wereld zal zijn handelsvoorwaarden met China onder de loep moeten nemen."

Amerikaanse importheffingen hebben de import uit China in de VS al teruggedrongen. Maar dit heeft wel geleid tot een toestroom van Chinese goederen elders, met name in Europa en Latijns-Amerika. Vorige week zei de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Nederland ook al dat ons land en Europa veel strengere voorwaarden aan China zouden moeten stellen voor handel met de EU.