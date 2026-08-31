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Iran veroordeelt aanval VS en noemt reactie zelfverdediging

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 7:53
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TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Iran heeft de Amerikaanse aanval op het eiland Larak veroordeeld. Dat Iraanse troepen daarna tegenaanvallen uitvoeren, was volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken "legitieme zelfverdediging".
De VS zouden Larak hebben bestookt omdat Iran daar militaire voorbereidingen aan het treffen was. "Er is waargenomen hoe strijdkrachten van de Iraanse Revolutionaire Garde zich klaarmaakten om raketten met zeemijnen af te vuren op de Straat van Hormuz", zei een Amerikaanse bron.
Het was voor zover bekend de eerste keer sinds eind juli dat de VS aanvallen op Iran uitvoerden. Dat land verklaarde daarna Amerikaanse militaire doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten onder vuur te hebben genomen.
De Amerikaanse president Donald Trump deelde via zijn sociale media een schijnbaar met AI gemaakt filmpje van explosies. "Het eiland Kharg wordt aan diggelen geblazen!!!", schreef hij. Er zijn geen aanwijzingen dat het eiland daadwerkelijk is bestookt.
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