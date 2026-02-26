ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS willen Zwitserse bank weren uit Amerikaans financieel systeem

Economie
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 16:34
anp260226164 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Financiën wil de Zwitserse bank MBaer Merchant Bank toegang tot het Amerikaanse financiële systeem ontzeggen. Het ministerie beschuldigt de bank ervan diensten te hebben verleend aan illegale partijen die verbonden zijn met Iran en Rusland.
MBaer-werknemers worden beschuldigd van corruptie met betrekking tot Russisch geld en witwaspraktijken. Ook zouden ze zich volgens het ministerie van Financiën schuldig maken aan het witwassen van geld en het financieren van terrorisme namens de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran en zijn Quds-eenheid, waartegen de VS sancties hebben ingesteld.
"MBaer heeft meer dan 100 miljoen dollar door het Amerikaanse financiële systeem gesluisd namens illegale actoren die verbonden zijn met Iran en Rusland," zei minister van Financiën Scott Bessent.
loading

POPULAIR NIEUWS

77469462 l normal none

Hoe gezond is sla?

e21bdfac-182e-4bc8-bbf3-744f239504ea

Fergie leefde als een koningin

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

anp 410606406

We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

ANP-551765180

Ruzie in BBB gaat verder

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

Loading