VS willen Zwitserse bank weren uit Amerikaans financieel systeem

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Financiën wil de Zwitserse bank MBaer Merchant Bank toegang tot het Amerikaanse financiële systeem ontzeggen. Het ministerie beschuldigt de bank ervan diensten te hebben verleend aan illegale partijen die verbonden zijn met Iran en Rusland.

MBaer-werknemers worden beschuldigd van corruptie met betrekking tot Russisch geld en witwaspraktijken. Ook zouden ze zich volgens het ministerie van Financiën schuldig maken aan het witwassen van geld en het financieren van terrorisme namens de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran en zijn Quds-eenheid, waartegen de VS sancties hebben ingesteld.

"MBaer heeft meer dan 100 miljoen dollar door het Amerikaanse financiële systeem gesluisd namens illegale actoren die verbonden zijn met Iran en Rusland," zei minister van Financiën Scott Bessent.