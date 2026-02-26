Kabinet komt niet meer met toegezegd extra geld voor Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Oekraïne zou volgens een aangenomen motie van de Tweede Kamer dit jaar 2 miljard euro extra steun krijgen. Maar dat gaat niet meer gebeuren, bleek donderdag tijdens het debat over de regeringsverklaring. Het geld is "opgelost" in steun voor de komende jaren, aldus premier Rob Jetten.

De Tweede Kamer besloot in december op initiatief van GroenLinks-PvdA dat Oekraïne 2 miljard euro extra moest krijgen. Daarvan is door het vorige kabinet nog 700 miljoen toegezegd en de rest zou bij de voorjaarsnota worden geregeld. In het coalitieakkoord is over de resterende 1,3 miljard niets afgesproken.

Waar is het geld, vroeg Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) aan de premier. "Dat is dus eigenlijk in een breder perspectief opgelost", antwoordde Jetten. Hij verwees naar de 90 miljard euro die de EU aan Oekraïne heeft toegezegd en de meerjarige steun die in het coalitieakkoord is opgenomen.

Klaver neemt geen genoegen met deze oplossing. Hij wil het geld nu regelen bij de behandeling van de defensiebegroting volgende week.