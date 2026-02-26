ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe ontslagronde in Chinese politiek, onder wie minister

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 16:28
anp260226162 1
BEIJING (ANP/AFP) - In China zijn een minister en negentien parlementariërs uit hun functie gezet, meldden staatsmedia. Een parlementscommissie stemde donderdag in met hun ontslagen, die komen te midden van een grote anticorruptiecampagne.
De Chinese corruptiewaakhond deed eerder al onderzoek naar Wang Xiangxi, de minister van Rampenbestrijding. Dat heeft nu geleid tot zijn ontslag. Daarnaast werden ook het hoofd van de militaire rechtbank en meerdere militairen uit hun ambt gezet.
Bij de meeste van de ontslagen werd geen reden gegeven, maar sommigen worden verdacht van corruptie. China is de laatste weken bezig met een grote zuivering in het leger en de politiek, die wordt neergezet als strijd tegen corruptie. President Xi Jinping zei eerder deze maand blij te zijn met de maatregelen die op dat vlak genomen worden.
Volgende week begint in Beijing de jaarlijkse bijeenkomst van het Nationaal Volkscongres, het parlement van China. Daarvoor komen duizenden gedelegeerden naar de hoofdstad.
loading

POPULAIR NIEUWS

77469462 l normal none

Hoe gezond is sla?

e21bdfac-182e-4bc8-bbf3-744f239504ea

Fergie leefde als een koningin

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

anp 410606406

We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

ANP-551765180

Ruzie in BBB gaat verder

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

Loading