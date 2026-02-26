Nieuwe ontslagronde in Chinese politiek, onder wie minister

BEIJING (ANP/AFP) - In China zijn een minister en negentien parlementariërs uit hun functie gezet, meldden staatsmedia. Een parlementscommissie stemde donderdag in met hun ontslagen, die komen te midden van een grote anticorruptiecampagne.

De Chinese corruptiewaakhond deed eerder al onderzoek naar Wang Xiangxi, de minister van Rampenbestrijding. Dat heeft nu geleid tot zijn ontslag. Daarnaast werden ook het hoofd van de militaire rechtbank en meerdere militairen uit hun ambt gezet.

Bij de meeste van de ontslagen werd geen reden gegeven, maar sommigen worden verdacht van corruptie. China is de laatste weken bezig met een grote zuivering in het leger en de politiek, die wordt neergezet als strijd tegen corruptie. President Xi Jinping zei eerder deze maand blij te zijn met de maatregelen die op dat vlak genomen worden.

Volgende week begint in Beijing de jaarlijkse bijeenkomst van het Nationaal Volkscongres, het parlement van China. Daarvoor komen duizenden gedelegeerden naar de hoofdstad.