Waarde bitcoin zakt na banenrapport VS onder de 80.000 dollar

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Een bitcoin is weer minder dan 80.000 dollar waard. Door het Amerikaanse banenrapport van vrijdag is een einde gekomen aan de recente opmars van 's werelds grootste cryptomunt.

De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor werd de verwachting voor een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand verder versterkt.

Met een renteverhoging kan de centrale bank de inflatie beteugelen. Dit drukt ook op de bitcoinkoers. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren. Sparen levert dan ook weer meer op en risicovolle beleggingen worden minder aantrekkelijk.

Zaterdag fluctueerde de bitcoin tussen de 79.000 en 80.000 dollar. De cryptomunt ging eerder nog in waarde omhoog, nadat een Fed-bestuurder zich positief had uitgesproken over het handhaven van de rente als de inflatie verder zou afkoelen.

Ook de goudprijs is gedaald. Het edelmetaal is nu weer minder dan 4500 dollar per troy ounce (31,1 gram) waard.