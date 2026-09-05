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Poetin kondigt alsnog tijdelijk bestand rond Kyiv aan

Samenleving
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 14:40
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MOSKOU (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft alsnog verordonneerd de aanvallen op Kyiv te staken rond het bezoek van een Amerikaanse delegatie aan de Oekraïense hoofdstad. Zondag ontmoeten de onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner daar president Volodymyr Zelensky, in een poging de oorlog in Oekraïne ten einde te brengen. Het bestand duurt drie dagen en treedt per middernacht in.
Zelensky kondigde vrijdag in zijn dagelijkse videotoespraak al aan de luchtaanvallen op Rusland tot en met dinsdag op te schorten. Hoewel Zelensky Rusland vroeg om dezelfde geste, kreeg hij aanvankelijk geen gehoor vanuit het Kremlin. Ook zaterdag nog werden Russische aanvallen gemeld.
Witkoff en Kushner zijn zaterdag in Moskou voor overleg met Poetin. Daar zullen zij naar verwachting de Russische leider een vredesvoorstel voorleggen. Het is de vraag hoe kansrijk dat zal blijken; volgens Bloomberg verwacht het Kremlin weinig resultaat uit de ontmoeting.
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