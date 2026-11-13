Waarde bitcoin zakt voor het eerst in maanden onder 70.000 dollar

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De bitcoin is vrijdag verder in waarde gezakt en was voor het eerst sinds augustus minder dan 70.000 dollar waard, omgerekend bijna 63.000 euro. 's Werelds grootste digitale munt en andere cryptovaluta dalen vanwege zorgen over de Amerikaanse inflatie en hogere rentes.

De bitcoin zakte tot 5,4 procent in waarde naar 67.628 dollar, het laagste niveau sinds 19 augustus. Donderdag verloor de digitale munt al 3,8 procent van zijn waarde.

Hoge olieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie in de Verenigde Staten hebben de verwachtingen versterkt dat de Federal Reserve de rente mogelijk nog verder gaat verhogen. Dat drukt ook op de bitcoinkoers. Hogere leenkosten beperken de ruimte om te investeren en te speculeren. Sparen levert dan ook weer meer op en risicovolle beleggingen worden minder aantrekkelijk.

Bovendien wordt door de winst van de Democraten bij de midterms verwacht dat toezicht op de cryptosector strenger wordt.