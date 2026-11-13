De kogel is door de kerk: op 1 januari 2027 houdt een belangrijk belastingvoordeel voor duurzame spaarders zo goed als op. Het gaat om de extra vrijstelling in box 3 voor groen sparen en groen beleggen. Dit jaar mag je nog €26.715 aan groene spaartegoeden en groenfondsen buiten box 3 houden, met een fiscale partner zelfs €53.430. Vanaf 1 januari is dat €200 per persoon, meldt de Belastingdienst . Dat staat in het Belastingplan voor volgend jaar.

Wat verandert er op 1 januari precies?

De vrijstelling voor groene beleggingen zakt van €26.715 naar €200 per persoon (€400 voor partners). De extra heffingskorting van 0,1 procent van die vrijstelling blijft formeel bestaan, maar levert dan hooguit €0,20 op. Op 1 januari 2028 verdwijnen beide helemaal.

Het besluit is niet nieuw. De Tweede Kamer nam eind 2024 een amendement aan om het voordeel te schrappen. De afschaffing schoof daarna een jaar op omdat de Belastingdienst 2027 niet haalde. Daarom komt er eerst een tussenjaar met een vrijstelling van €200.

De verlaging naar € 200 in 2027 is bedoeld als een technische tussenstap, zodat de regeling feitelijk al niet meer relevant is voor belastingplichtigen. - ABN AMRO Financial Focus

In cijfers

€26.715: groene vrijstelling per persoon in 2026 (€53.430 met partner)

€200: groene vrijstelling per persoon in 2027 (€400 met partner)

1,28 procent: het rendement dat de Belastingdienst in 2026 voor spaargeld rekent

6 procent: het rendement voor beleggingen, ook voor een groenfonds

36 procent: het box 3-tarief

Merk ik dit als ik onder de vrijstelling blijf?

Nee. De groene vrijstelling komt bovenop het gewone heffingsvrije vermogen. Dat is dit jaar €59.357 per persoon. Voor 2027 staat in het Belastingplan €60.098. De Tweede Kamer nam dat plan op 12 november aan, de Eerste Kamer stemt in december. De halvering die het kabinet eerder wilde, gaat niet door, schreef WEL eerder over box 3 met €120.000 spaargeld

Kom je met al je spaargeld en beleggingen samen onder dat bedrag, dan betaal je ook zonder groene vrijstelling geen box 3. Je mist alleen de kleine heffingskorting: dit jaar €26,72 per persoon bij een volle groene vrijstelling.

Hoeveel meer betaalt een stel met groen geld?

Neem een stel met €100.000 op een gewone spaarrekening en €53.430 groen. Dit jaar telt alleen de €100.000 mee. Dat is minder dan hun heffingsvrije vermogen van €118.714, dus ze betalen niets. Ze krijgen wel €53 heffingskorting.

In 2027 telt bijna al het groene geld mee. Rekenend met de percentages van dit jaar en het voorgestelde heffingsvrije vermogen van €120.196 voor partners komt het stel hierop uit:

Groen geld van het stel (€53.430) Box 3 in 2026 Box 3 in 2027 Duurder per jaar, met heffingskorting Op een groene spaarrekening €0 ongeveer €151 ongeveer €200 In een groenfonds €0 ongeveer €345 ongeveer €400

Het verschil komt door het rendement dat de fiscus rekent. Een groenfonds telt als belegging en staat voor 6 procent in de som, een groene spaarrekening voor 1,28 procent. De bedragen zijn samen voor het stel en voor een heel jaar. De percentages voor 2027 stelt de Belastingdienst pas later vast.

Kan ik nog iets doen vóór 1 januari?

De belasting ontlopen kan niet. Box 3 kijkt naar wat je op 1 januari bezit. Dan is de groene vrijstelling al €200. Geld van een groene naar een gewone spaarrekening zetten verandert daar niets aan: beide tellen als banktegoed.

Wat wel telt, is de rente. Groene spaarrekeningen keerden lager uit omdat het belastingvoordeel het verschil goedmaakte. Rijksoverheid schrijft het letterlijk: “U krijgt een lagere vergoeding van de bank, maar heeft wel een belastingvoordeel.” Valt dat voordeel weg, dan houdt alleen de rente je nog op die rekening, of het doel van het geld: banken lenen het uit aan projecten met een groenverklaring van de overheid, zoals duurzame landbouw en schoon vervoer.

De vrijstelling en heffingskorting voor groen beleggen worden in 2027 vrijwel volledig afgebouwd. - Grant Thornton

Er is één onzekerheid. D66 en CDA wilden het voordeel herstellen en het kabinet onderzoekt volgens adviesbureau Grant Thornton een nieuwe stimulans. Een voorstel ligt er niet. Op de peildatum van 1 januari verandert dat niets meer.

Zo check je je eigen groene geld

Zoek in je aangifte over 2025 of in je bankapp op welk bedrag als groene belegging of groen spaargeld staat.

Kijk of het om een vast deposito gaat en tot wanneer. Eerder opnemen kost vaak een boete.

Vergelijk de rente met die van een gewone spaarrekening bij dezelfde bank.

Tel je spaargeld en beleggingen samen. Kom je boven €60.098 per persoon, dan gaat het groene geld vanaf 2027 meetellen. Bij twijfel helpen de vier geldzaken die je beter in december regelt.

Meer weten?