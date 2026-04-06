Bloomberg: scheepvaartverkeer door Straat van Hormuz neemt toe

NEW YORK (ANP) - Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is gestegen naar het hoogste niveau sinds de eerste dagen van de Iranoorlog, nu meer landen schijnbaar veilige doorvaartovereenkomsten met Iran hebben gesloten. Dat concludeert persbureau Bloomberg na een analyse van de locatiedata van schepen.

Het afgelopen weekend voeren volgens Bloomberg 21 schepen door de zeestraat. Dit is het hoogste aantal in twee dagen sinds begin maart, toen het gebruik van de straat kelderde door Iraanse dreigementen en aanvallen in de regio. Voor de oorlog voeren er dagelijks nog ongeveer 135 schepen.

Het zijn vooral Iraanse schepen die de laatste dagen de doortocht wagen. Maar zondag voer bijvoorbeeld ook een tanker met Iraakse ruwe olie door de straat, nadat Iran zei een uitzondering te verlenen aan "broederland Irak". India, dat eveneens afspraken maakte met Iran, heeft nu acht van zijn lpg-tankers zien passeren. Van schepen uit andere landen komen af en toe ook berichten dat ze de straat doorgevaren zijn.