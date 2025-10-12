Wachtrij door staking haven Rotterdam opgelopen tot 22 schepen

ROTTERDAM (ANP) - De wachtrij in de haven van Rotterdam als gevolg van de staking van de sjorders is opgelopen tot 22 containerschepen. Zondag komen daar naar verwachting nog enkele schepen bij, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Sjorders, die containers vastzetten en losmaken, hebben het werk neergelegd uit onvrede over het cao-voorstel van hun werkgevers ILS en Matrans. Daardoor kunnen grote containerschepen niet laden en lossen bij terminals.

Andere bedrijven uit de havensector stapten naar de rechter omdat ze de gevolgen van de staking te ernstig vonden. Met de organiserende vakbond FNV kwamen ze tot een overeenkomst, waarbij sjorders de staking vanaf maandag tot vrijdag opschorten.

Een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam legt uit dat de gevolgen van de staking nog een tijd merkbaar blijven. "De terminals hebben gezegd dat ze tot eind oktober nodig hebben om alles weg te werken als de situatie zo blijft. Als de stakingen weer doorgaan, kan het tot diep in november duren."