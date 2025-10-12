Golficoon Woods ondergaat opnieuw rugoperatie

NEW YORK (ANP/RTR) - Golficoon Tiger Woods heeft opnieuw een operatie aan zijn rug ondergaan. Daardoor is het onzeker of en wanneer de 49-jarige Amerikaan weer in actie zal komen. Woods herstelde nog van een gescheurde achillespees en een eerdere rugoperatie, waardoor hij al meer dan een jaar geen officiële wedstrijd speelde.

Woods onderging vorig jaar september ook nog een rugoperatie. De ingreep van vrijdag in New York, de vervanging van een tussenwervelschijf, was de zevende in totaal aan zijn rug. "Na het voelen van pijn en een verminderde mobiliteit in mijn rug, heb ik onderzoeken ondergaan. Ik weet nu al dat ik een goede beslissing heb genomen voor mijn gezondheid en mijn rug", liet Woods weten via sociale media.

Vijftienvoudig majorwinnaar Woods haalde niet meer zijn oude niveau sinds zijn zware auto-ongeluk in 2021.