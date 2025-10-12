ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Golficoon Woods ondergaat opnieuw rugoperatie

Sport
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 10:53
anp121025058 1
NEW YORK (ANP/RTR) - Golficoon Tiger Woods heeft opnieuw een operatie aan zijn rug ondergaan. Daardoor is het onzeker of en wanneer de 49-jarige Amerikaan weer in actie zal komen. Woods herstelde nog van een gescheurde achillespees en een eerdere rugoperatie, waardoor hij al meer dan een jaar geen officiële wedstrijd speelde.
Woods onderging vorig jaar september ook nog een rugoperatie. De ingreep van vrijdag in New York, de vervanging van een tussenwervelschijf, was de zevende in totaal aan zijn rug. "Na het voelen van pijn en een verminderde mobiliteit in mijn rug, heb ik onderzoeken ondergaan. Ik weet nu al dat ik een goede beslissing heb genomen voor mijn gezondheid en mijn rug", liet Woods weten via sociale media.
Vijftienvoudig majorwinnaar Woods haalde niet meer zijn oude niveau sinds zijn zware auto-ongeluk in 2021.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 496721562

Waar is dat kleine klepje onderaan de wasmachine voor?

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

Scherm­afbeelding 2025-10-11 om 17.50.05

Wilders vindt het te eng om aan debatten mee te doen. Of is dat een smoesje?

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

75df036c

Huizenprijzen EU-hoofdsteden: Amsterdam koploper

anp111025097 1

Amerikaanse oud-president Biden ondergaat bestraling voor kanker

anp121025038 1

Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

Loading