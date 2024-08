OM laat sectie op lichaam Vlaardingse loodgieter verrichten

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie laat sectie verrichten op het lichaam van de maandag overleden Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen. Dit om uit te sluiten dat hij een slachtoffer is geworden van een misdrijf.

"We vermoeden niet dat er sprake is dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen, maar gezien de voorgeschiedenis met een aantal geweldsincidenten rond hem doen we dit uit voorzorg om dat voor 100 procent uit te sluiten", zegt een woordvoerder van het OM.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het duurt voordat het lichaam van Van Uffelen weer wordt overgedragen aan de nabestaanden. Volgens Richard Korver, de advocaat van de loodgieter, is zijn cliënt door "een medische oorzaak" overleden.