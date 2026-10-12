Wall Street begint afwachtend in aanloop naar cijferseizoen VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers zijn in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley deze week. Er zijn ook belangrijke cijfers uit de chipsector op komst. Zowel chipmachinemaker ASML als de grote Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de opening 0,4 procent hoger op 51.835 punten. De S&P 500-index steeg een fractie tot 7817 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 0,2 procent naar 27.306 punten.

De olieprijzen liepen maandag verder op nadat ze eerder op de dag waren gedaald. De prijs zakte nadat de Amerikaanse president Donald Trump een "energiebestand" tussen Oekraïne en Rusland meldde. Maar volgens de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, heeft Rusland zich niet gehouden aan dat staakt-het-vuren. Een vat Brentolie werd ruim 1 procent duurder op bijna 106 dollar. Amerikaanse olie steeg ook ruim 1 procent naar 92,98 dollar per vat.