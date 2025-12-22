Wall Street begint hoger aan verkorte kerstweek

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met plussen begonnen. Beleggers op Wall Street hebben een verkorte handelsweek, want op woensdag sluit de Amerikaanse beurshandel eerder voor kerstavond en op eerste kerstdag blijven de deuren gesloten. Op tweede kerstdag wordt wel gehandeld in New York.

Handelaren op Wall Street krijgen deze week nog wel wat macro-economische cijfers te verwerken. Zo komen er onder meer nieuwe cijfers over de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal, gegevens over de industriële productie in de Verenigde Staten en de wekelijkse uitkeringsaanvragen.

De Dow-Jonesindex klom kort na opening 0,4 procent tot 48.347 punten. De S&P 500 steeg 0,5 procent tot 6864 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent op 23.412 punten. De Nasdaq ging vrijdag al flink omhoog dankzij forse koerswinsten in de chipsector na sterke kwartaalcijfers en vooruitzichten van Micron Technology. Daardoor werd het enthousiasme over de AI-boom weer aangewakkerd.

Micron Technology noteerde in de vroege handel 2,2 procent hoger. Op vrijdag steeg het aandeel bijna 8 procent en de dag daarvoor al ruim 10 procent. AI-chipconcern Nvidia werd 0,8 procent hoger gezet na de plus van bijna 4 procent van voor het weekend. Branchegenoot Advanced Micro Devices (AMD) kreeg er ruim 1 procent bij.

Goudproducenten als Barrick Mining en Newmont Mining stegen tot 3,8 procent, geholpen door de nieuwe records voor de goud- en zilverprijzen. Mijnbouwers Freeport-McMoran en Southern Copper profiteerden daarnaast van de recordprijs voor koper van bijna 12.000 dollar per ton en klommen tot 2,5 procent.

Clearwater Analytics schoot 8,5 procent omhoog. Een groep investeringsmaatschappijen geleid door Permira en Warburg Pincus wil de producent van software voor beleggingsboekhouding overnemen in een deal ter waarde van 8,4 miljard dollar.