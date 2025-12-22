ECONOMIE
Dit is waarom je niet kan stoppen met eten tijdens de wintermaanden

Wetenschap
door Andrei Stiru
maandag, 22 december 2025 om 15:49
Je kent het wel: zodra december aanbreekt, kun je die koekjes, kerstbroodjes en vette hapjes maar moeilijk weerstaan. Je zou jezelf kunnen verwijten dat je weinig wilskracht hebt, maar eigenlijk is je oerbrein de boosdoener.
Onderzoekers hebben ontdekt dat alleen al het zien van winterse beelden ons doet verlangen naar calorierijk eten. In vijf experimenten met ruim 800 deelnemers bleek dat mensen die video's van winterse boswandelingen bekeken, meer trek kregen in vette en zoete producten dan mensen die zomerse beelden zagen.

Je innerlijke eekhoorn

Dit zit diep in onze evolutie verankerd. Net zoals beren en eekhoorns vetreserves aanleggen voor de winter, hebben mensen een soortgelijk mechanisme ontwikkeld. Voor onze verre voorouders betekende winter namelijk één ding: minder eten. Koude en donkere maanden zorgden ervoor dat er weinig groeide en er dus schaarste ontstond.
Ons brein heeft dit onthouden, ook al staan de supermarkten tegenwoordig het hele jaar door vol. Zodra we winterse signalen opvangen zoals kou, sneeuw of kortere dagen, slaat ergens diep vanbinnen een alarmbel aan. Die zegt: "Eet! Sla reserves op! Straks is er niks meer!" En dan grijpen we automatisch naar de meest energierijke opties.

Vrouwen extra gevoelig

Opvallend is dat dit effect bij vrouwen waarschijnlijk sterker is dan bij mannen. Volgens de onderzoekers komt dit mogelijk doordat mannen vroeger moesten jagen en vechten, waarbij extra lichaamsgewicht eerder een nadeel was. Vrouwen waren meer bezig met verzamelen en zorgen voor kinderen, waarbij vetreserves juist bescherming boden.
Bron: Food Quality and Preference
