Wall Street begint positief aan week vol bedrijfsresultaten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag positief begonnen aan een nieuwe drukke cijferweek. Na de resultaten van grote en kleinere Amerikaanse banken vorige week gaat de aandacht nu uit naar de kwartaalcijfers van onder meer streamingdienst Netflix, chipmaker Intel, frisdrankenconcern Coca-Cola en de autobouwers Tesla, Ford en GM, die later deze week naar buiten komen.

Vorige week zorgden de kwartaalberichten van twee regionale Amerikaanse banken nog voor onrust over de kwaliteit van de leningen in de sector. Die problemen lijken echter vooral veroorzaakt door fraude bij een specifiek bedrijf en geen onderdeel te zijn van een grotere crisis in de bankensector, zoals in 2023. In dat jaar vielen enkele middelgrote banken in de Verenigde Staten om door problemen bij Silicon Valley Bank.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 46.429 punten. De S&P 500-index klom 0,7 procent tot 6712 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,9 procent op 22.890 punten.

China

De beursgraadmeters krabbelden vrijdag al op door de afnemende zorgen over de problemen bij de regionale banken. Ook stelde president Donald Trump beleggers opnieuw gerust dat het "wel goed komt met China" en bevestigde hij nog steeds van plan te zijn de Chinese president Xi Jinping te ontmoeten tijdens een top in Zuid-Korea, die eind deze maand begint. China stemde afgelopen weekend in met een nieuwe ronde handelsgesprekken met de VS.

Daarnaast hielden beleggers de ontwikkelingen rond de voortslepende sluiting van de overheid in de gaten. Door die 'shutdown' van overheidsinstellingen, die de vierde week ingaat, worden veel belangrijke cijfers over de Amerikaanse economie sinds begin oktober uitgesteld.

Inflatiecijfer

Op vrijdag komt wel het eerder uitgestelde inflatiecijfer over september naar buiten. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat voor woensdag 29 oktober op het programma staat.

Amazon won 0,6 procent. Amazon Web Services (AWS) verklaarde "aanzienlijke tekenen van herstel" te zien bij zijn diensten die getroffen zijn door een storing. Verschillende apps, websites en platforms, waaronder Snapchat, Roblox en Signal ondervonden maandag hinder van problemen bij de cloudtak van Amazon.

Cryptobedrijven gingen omhoog door het verdere herstel van de bitcoin. Cryptobeurs Coinbase steeg bijna 3 procent. Crypto-miners als Mara Holdings, Riot Platforms en Bitfarms werden tot 7 procent meer waard.