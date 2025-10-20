ECONOMIE
Kallas: sancties tegen Israël blijven op tafel, situatie fragiel

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 16:18
LUXEMBURG (ANP) - De sancties tegen Israël die de Europese Commissie heeft voorgesteld, worden nu niet ingesteld, maar blijven wel op tafel. "De situatie is te fragiel" om de "dreiging van sancties" nu weg te nemen, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na afloop van de vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. De meningen van de ministers waren volgens Kallas "zeer verdeeld".
Het is afwachten of de humanitaire hulp Gaza bereikt en de Israëlische autoriteiten moeten Palestijnse inkomsten vrijgeven, zei Kallas. Ook vinden lidstaten dat humanitaire hulpverleners en journalisten toegang tot Gaza moeten krijgen.
Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) heeft daar vrede mee. "Het allerbelangrijkste is dat we dit vredesplan gaan uitvoeren", zei de minister na afloop van de vergadering. "Daar moeten we nu echt even de tijd voor nemen. Dat het staakt-het-vuren houdt, wat er de komende tijd gebeurt, moeten we druk zetten en zo ja, op wie en wanneer."
