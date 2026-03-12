Wall Street daalt door aanhoudende onrust op oliemarkt

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag omlaag. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende onrust op de oliemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. De olieprijzen gingen verder omhoog, ondanks de recordvrijgave van olie uit noodreserves door leden van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Dat besluit wijst er volgens oliehandelaren juist op hoe groot het risico op een olietekort is en dat het agentschap niet gelooft in een snel einde van de oorlog.

"Het probleem is dat beleggers steeds meer rekening houden met een langer durend conflict dat grote economische schade veroorzaakt", waarschuwden beleggingsstrategen van Deutsche Bank.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,2 procent lager op 46.840 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,9 procent tot 6713 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,9 procent tot 22.502 punten.

Noodreserves

De Dow zakte een dag eerder al 0,6 procent doordat de olieprijzen weer opliepen, ondanks de historische vrijgave van olie uit de noodreserves. Ook kondigden de Verenigde Staten aan 172 miljoen vaten uit hun noodreserves te onttrekken als onderdeel van de gecoördineerde actie van het IEA.

Olie werd donderdag opnieuw duurder na berichten dat Iran brandstoftanks in Bahrein en twee olietankers in Iraakse wateren heeft aangevallen. Ook sprak het IEA in zijn maandelijkse rapport over de grootste verstoring van de wereldwijde oliemarkt ooit door de oorlog. Brentolie kostte 7,5 procent meer op 98,90 dollar per vat en een vat Amerikaanse olie werd 7,6 procent duurder op 93,98 dollar.

120 dollar per vat

De olieprijzen schoten maandag nog richting de 120 dollar per vat. Die stijging volgde op besluiten van grote olielanden om de olieproductie te verlagen door de sluiting van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor brandstoffen uit het Midden-Oosten. Dinsdag zakten de olieprijzen nog richting de 80 dollar, nadat president Donald Trump had gezegd dat de oorlog snel voorbij zal zijn en dat de VS overwegen olietankers in de zeestraat te begeleiden.

Bumble werd 40 procent meer waard. De datingapp presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook de verwachting voor het huidige kwartaal viel hoger uit dan voorzien. Ook sportwinkelketen Dick's Sporting Goods (plus 2,4 procent) overtrof afgelopen kwartaal de verwachtingen.