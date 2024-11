NAVO-kopstuk ziet machtsstrijd VS-China in oorlog Oekraïne

MAASTRICHT (ANP) - De oorlog in Oekraïne is onderdeel van een wereldwijde krachtmeting tussen de Verenigde Staten en China, denkt de hoogste militair van de NAVO. Die machtsstrijd zal tot meer regionale oorlogen leiden, verwacht de Nederlandse admiraal Rob Bauer.

De machtsverhoudingen in de wereld verschuiven, waarschuwde de belangrijkste militaire adviseur van NAVO-topman Mark Rutte na de Beatrix-lezing die hij dinsdag in Maastricht gaf. Hij ziet "een herverdeling van de macht in de wereld tussen vooral de VS en China" ontstaan. Zolang dat nieuwe machtsevenwicht niet is gevonden, "zullen we oorlogen meemaken. Niet per se een wereldoorlog, maar regionale oorlogen hoogstwaarschijnlijk wel". Rusland, Iran en Noord-Korea zullen daarin volgens Bauer alle een rol spelen.

De Nederlandse admiraal voorziet "binnen vijf tot tien jaar" het ontstaan van twee parallelle wereldordes in twee verschillende delen van de wereld. De internationale orde van de afgelopen decennia met de Verenigde Naties en verwante organisaties en hun afspraken en regels staat volgens Bauer op scheuren.