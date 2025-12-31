Van Weel bezorgd over hulp Gaza, contact met Israëlische minister

DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) maakt zich zorgen over de dreigende vergunningsstop van hulporganisaties die onder andere actief zijn in Gaza. Daarover heeft de demissionaire bewindsman woensdag contact gehad met zijn Israëlische evenknie Gideon Saar, meldt een ministeriewoordvoerder.

Dinsdag werd bekend dat tientallen internationale hulporganisaties geen nieuwe vergunning dreigen te ontvangen van Israël om door te gaan met hun werk in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Deze organisaties zouden volgens Israël niet voldoen aan strenge nieuwe registratieregels. Onder andere Artsen zonder Grenzen (AzG) verwacht geen nieuwe vergunning te krijgen.

Volgens het ministerie worden ook Nederlandse ngo's geraakt door de vergunningsstop. Daar zitten ook organisaties bij die geld hebben ontvangen van het kabinet. Sinds oktober 2023 heeft Nederland 94,2 miljoen euro toegezegd aan organisaties die crisishulp verlenen in Gaza.