ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Weel bezorgd over hulp Gaza, contact met Israëlische minister

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 22:14
anp311225172 1
DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) maakt zich zorgen over de dreigende vergunningsstop van hulporganisaties die onder andere actief zijn in Gaza. Daarover heeft de demissionaire bewindsman woensdag contact gehad met zijn Israëlische evenknie Gideon Saar, meldt een ministeriewoordvoerder.
Dinsdag werd bekend dat tientallen internationale hulporganisaties geen nieuwe vergunning dreigen te ontvangen van Israël om door te gaan met hun werk in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Deze organisaties zouden volgens Israël niet voldoen aan strenge nieuwe registratieregels. Onder andere Artsen zonder Grenzen (AzG) verwacht geen nieuwe vergunning te krijgen.
Volgens het ministerie worden ook Nederlandse ngo's geraakt door de vergunningsstop. Daar zitten ook organisaties bij die geld hebben ontvangen van het kabinet. Sinds oktober 2023 heeft Nederland 94,2 miljoen euro toegezegd aan organisaties die crisishulp verlenen in Gaza.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 516587105

Hoeveel oliebollen of appelflappen moet je eten om een kilo aan te komen?

bedbugs-matress-seam-close-photo-600nw-2644077807

Onzichtbare indringers: wat bedwantsen en zilvervisjes zeggen over je gezondheid

anp 516415884

Traditie: waarom er elk jaar een schaal oliebollen op tafel staat tijdens oud en nieuw

senior-koppel-dat-computer-gebruikt-en-aantekeningen-maakt-tijdens-het-analyseren-van-hun-huisfinancien

2026 wordt voor veel mensen met pensioen een bijzonder goed jaar

91985960 l

Tip voor vannacht: maak een video van je dronken tiener

ANP-520293667

Meteoroloog verbaasd door weermodel: "Lang niet gezien"

Loading