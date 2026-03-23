Wall Street flink hoger na opmerkingen Trump over Iranoorlog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke winsten geopend. Beleggers op Wall Street reageerden positief op de opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump over een pauze van de aanvallen door de Verenigde Staten op Iraanse energiefaciliteiten de komende vijf dagen om ruimte te bieden voor onderhandelingen. De olieprijzen gingen daarop stevig omlaag.

Trump schreef op Truth Social dat de VS en Iran de afgelopen twee dagen "zeer goede en productieve" gesprekken hebben gevoerd. Volgens hem is er onderhandeld over een "volledige en totale oplossing van onze vijandelijkheden in het Midden-Oosten". Deze gesprekken gaan de komende week door. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 8 procent tot 90,42 dollar en Brentolie werd 8,7 procent goedkoper op 102,57 dollar per vat.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,5 procent hoger op 46.278 punten. De brede S&P 500 won 1,4 procent tot 6599 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,7 procent tot 22.005 punten.

ExxonMobil

Op vrijdag werden nog koersverliezen tot 2 procent geleden op Wall Street. Daarmee was ook sprake van de vierde verliesweek op rij voor de Amerikaanse beurzen.

Oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips leverden tot 2 procent in door de gedaalde olieprijzen. Luchtvaartmaatschappijen wonnen juist omdat zij heel gevoelig zijn voor stijgende brandstofkosten. Zo stegen Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines tot 4,5 procent.

Ook cruise-aanbieders werden hoger gezet door de lagere olieprijzen. Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean Cruises gingen tot 5,5 procent vooruit.