Rechtszaak rond Griekse treinramp uitgesteld om drukte

ATHENE (ANP/AFP) - Het proces rond de treinramp in Griekenland in 2023 waarbij 57 doden vielen, is uitgesteld tot 1 april. Lang werd uitgekeken naar de rechtszaak, waarin 36 mensen terechtstaan en meer dan 350 getuigen zullen worden gehoord. De reden van het uitstel: de rechtszaal waarin de rechtszaak gehouden zou worden, bleek maandag te klein voor de vele toegestroomde nabestaanden en aanwezigen.

In februari 2023 botsten een passagierstrein en een vrachttrein nabij Tempe frontaal op elkaar. Daarbij vielen naast de genoemde 57 doden ook tachtig gewonden, van wie 25 ernstig. Terecht staan nu 36 functionarissen uit de trein- en transportbranche voor vergrijpen als grove nalatigheid en het in gevaar brengen van het openbaar vervoer. De oorzaak van de ramp wordt gezocht in een combinatie van niet-functionerende seinsystemen, gebrek aan personeel, overzicht en onderhoud. Veiligheidsmaatregelen rond het spoor waren al jaren uitgesteld.