Wall Street hoger, Cisco en AI-chipbedrijf Cerebras uitblinkers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten gesloten. Bij de bedrijven was Cisco Systems een uitblinker dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers van de producent van netwerkapparatuur. Daarnaast maakte AI-chipbedrijf Cerebras Systems een zeer succesvol beursdebuut op Wall Street.

Cisco werd ruim 13 procent hoger gezet. De resultaten waren beter dan verwacht en Cisco kondigde aan ongeveer 4000 banen te schrappen, bijna 5 procent van het personeelsbestand. Daarmee bespaart Cisco kosten om zich meer te richten op de snelgroeiende AI-markt.

Cerebras eindigde bijna 70 procent hoger op 311 dollar per aandeel op zijn eerste handelsdag. Het bedrijf werd voor 185 dollar per aandeel naar de beurs gebracht. Daarmee haalde het in 2015 opgerichte Cerebras ruim 5,5 miljard dollar op. Het is de grootste beursgang in New York tot dusver dit jaar. Branchegenoot Nvidia kreeg er 4,4 procent bij.

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent hoger op 50.063,46 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 7501,24 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent tot 26.635,22 punten.

Boeing daalde 4,7 procent. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat China een order voor tweehonderd vliegtuigen plaatst bij Boeing. Trump is momenteel in China op staatsbezoek, waarbij hij onder meer wordt vergezeld door topman Kelly Ortberg van Boeing. Maar analisten hadden op grotere Chinese orders voor Boeing gerekend bij dat bezoek aan Beijing.

De in New York genoteerde Zweedse betaaldienst Klarna kwam met cijfers en werd daarop 20 procent hoger gezet. Ford Motor werd nog eens 6,7 procent duurder na de flinke koerswinst een dag eerder door een positief analistenrapport over de autobouwer van zakenbank Morgan Stanley.

De aandacht van beleggers ging ook uit naar cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen. Die gingen in april voor de derde maand op rij omhoog. De stijging van de detailhandelsverkopen kwam ook door prijsverhogingen van brandstof aan de pomp door de oorlog in het Midden-Oosten waardoor de olieprijzen sterk zijn gestegen. De consumentenbestedingen zijn de motor van de Amerikaanse economie.