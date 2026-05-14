Dodental in Oekraïne loopt op na zware Russische aanvallen

KYIV (ANP/AFP/RTR) - Het dodental door de zware Russische aanvallen op Kyiv is opgelopen tot zeker zestien, onder wie twee kinderen. Rusland bestookt Oekraïne al twee dagen lang met honderden drones en tientallen raketten, met Kyiv als voornaamste doelwit. Voor vrijdag is een dag van rouw afgekondigd in de hoofdstad.

Volgens Zelensky viel Rusland aan met meer dan 1500 drones en 56 raketten. Door het hele land vielen in twee dagen tijd zeker 22 doden door de aanvallen. Tientallen mensen raakten gewond.

Onder het puin van een verwoest appartementencomplex in Kyiv werden zeven lichamen gehaald. President Zelensky zei dat aan twintig locaties in Kyiv grote schade is toegebracht, waaronder woningen, een school, een dierenkliniek en andere burgerinfrastructuur.