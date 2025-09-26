ECONOMIE
Wall Street hoger na cijfers inflatie en consumentenuitgaven VS

door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 15:49
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York veerden vrijdag op na de recente verliesbeurten. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar nieuwe cijfers over de inflatie en de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten. Dat inflatiecijfer, dat de Federal Reserve als belangrijkste maatstaf ziet, was conform de verwachtingen, terwijl de uitgaven van consumenten iets sterker uitvielen dan verwacht.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,6 procent hoger op 46.224,66 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 6635 punten en de techgraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 22.441 punten.
De stemming op de markten was de hele week al gespannen. Zo werd de hoop op verdere renteverlagingen door de Fed gedrukt door een sterker dan verwachte groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal. Ook zijn de beleidsmakers van de Fed verdeeld over verdere rentestappen. De president van de Fed in Chicago zei dat hij niet stond te springen om de rente verder te verlagen door de hoge inflatie.
